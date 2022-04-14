Hemule (HEMULE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hemule (HEMULE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hemule (HEMULE) -rahakkeen tiedot HEMULE is a cat-themed meme token inspired by Vitalik Buterin's family cat. Virallinen verkkosivusto: https://hemulebuterin.com/ Valkoinen paperi: https://assets-global.website-files.com/6479df7499394fc4532f8293/65dff94c8a007914ea159381_Hemule_Roadmap_Official_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeaa63125dd63f10874f99cdbbb18410e7fc79dd3 Osta HEMULE-rahaketta nyt!

Hemule (HEMULE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hemule (HEMULE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Kokonaistarjonta: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.11M $ 3.11M $ 3.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03925 $ 0.03925 $ 0.03925 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 $ 0.000051713415922712 Nykyinen hinta: $ 0.003109 $ 0.003109 $ 0.003109 Lue lisää Hemule (HEMULE) -rahakkeen hinnasta

Hemule (HEMULE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hemule (HEMULE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HEMULE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEMULE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HEMULE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEMULE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HEMULE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hemule (HEMULE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HEMULE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HEMULE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hemule (HEMULE) -rahakkeen hintahistoria HEMULE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HEMULE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HEMULE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HEMULE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEMULE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HEMULE-rahakkeen hintaennuste nyt!

