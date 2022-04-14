HEGIC (HEGIC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu HEGIC (HEGIC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

HEGIC (HEGIC) -rahakkeen tiedot Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces. Virallinen verkkosivusto: https://www.hegic.co/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x584bC13c7D411c00c01A62e8019472dE68768430 Osta HEGIC-rahaketta nyt!

HEGIC (HEGIC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu HEGIC (HEGIC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 45.46M $ 45.46M $ 45.46M Kokonaistarjonta: $ 3.01B $ 3.01B $ 3.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 703.73M $ 703.73M $ 703.73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 194.55M $ 194.55M $ 194.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6427 $ 0.6427 $ 0.6427 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 $ 0.004946527298549685 Nykyinen hinta: $ 0.064593 $ 0.064593 $ 0.064593 Lue lisää HEGIC (HEGIC) -rahakkeen hinnasta

HEGIC (HEGIC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset HEGIC (HEGIC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HEGIC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEGIC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HEGIC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEGIC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HEGIC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään HEGIC (HEGIC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HEGIC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HEGIC-rahakkeita MEXCistä nyt!

HEGIC (HEGIC) -rahakkeen hintahistoria HEGIC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HEGIC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HEGIC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HEGIC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEGIC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HEGIC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!