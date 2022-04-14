Hege (HEGE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hege (HEGE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hege (HEGE) -rahakkeen tiedot Hege is on a quest to become a successful meme in order to win the heart of his crush, Hegena. Virallinen verkkosivusto: https://www.hegecoin.com/ Valkoinen paperi: https://docs.hegecoin.com Block Explorer: https://solscan.io/token/ULwSJmmpxmnRfpu6BjnK6rprKXqD5jXUmPpS1FxHXFy Osta HEGE-rahaketta nyt!

Hege (HEGE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hege (HEGE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Kokonaistarjonta: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 $ 0.002255665568459923 Nykyinen hinta: $ 0.005257 $ 0.005257 $ 0.005257 Lue lisää Hege (HEGE) -rahakkeen hinnasta

Hege (HEGE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hege (HEGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HEGE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEGE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HEGE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEGE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HEGE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hege (HEGE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HEGE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HEGE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hege (HEGE) -rahakkeen hintahistoria HEGE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HEGE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HEGE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HEGE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEGE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HEGE-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!