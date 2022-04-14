Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Harambe AI (HARAMBEAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen tiedot Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe. Virallinen verkkosivusto: https://harambetoken.ai Valkoinen paperi: https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2 Osta HARAMBEAI-rahaketta nyt!

Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.81M $ 6.81M $ 6.81M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 $ 0.005600586694135568 Nykyinen hinta: $ 0.00987 $ 0.00987 $ 0.00987 Lue lisää Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen hinnasta

Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HARAMBEAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HARAMBEAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HARAMBEAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HARAMBEAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HARAMBEAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HARAMBEAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HARAMBEAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Harambe AI (HARAMBEAI) -rahakkeen hintahistoria HARAMBEAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HARAMBEAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HARAMBEAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HARAMBEAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HARAMBEAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HARAMBEAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

