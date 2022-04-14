Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Happy Cat (HAPPY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tiedot The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy. Virallinen verkkosivusto: https://happycatonsol.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HAPPYwgFcjEJDzRtfWE6tiHE9zGdzpNky2FvjPHsvvGZ Osta HAPPY-rahaketta nyt!

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Kokonaistarjonta: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.43M $ 5.43M $ 5.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.05765 $ 0.05765 $ 0.05765 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 $ 0.000382420636071654 Nykyinen hinta: $ 0.0016277 $ 0.0016277 $ 0.0016277 Lue lisää Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen hinnasta

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HAPPY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HAPPY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HAPPY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HAPPY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka HAPPY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita HAPPY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan HAPPY-rahakkeita MEXCistä nyt!

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen hintahistoria HAPPY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HAPPY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HAPPY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HAPPY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HAPPY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HAPPY-rahakkeen hintaennuste nyt!

