Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0014259. Viimeisen 24 tunnin aikana HAPPY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0014159 ja korkeimmillaan $ 0.0015279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05720146633296332, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000382420636071654.
Lyhyen aikavälin tuloksissa HAPPY on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -15.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen markkinatiedot
No.1428
$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M
$ 141.33K
$ 141.33K$ 141.33K
$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M
3.33B
3.33B 3.33B
3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251
3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669
99.99%
SOL
Happy Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.33K. HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.33B ja sen kokonaistarjonta on 3333174669. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.
Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Happy Cat-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000009333
-0.65%
30 päivää
$ -0.0005645
-28.37%
60 päivää
$ +0.0003008
+26.73%
90 päivää
$ -0.0017207
-54.69%
Happy Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään HAPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000009333 (-0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Happy Cat 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005645 (-28.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Happy Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HAPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003008 (+26.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Happy Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0017207 (-54.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Happy Cat (HAPPY)?
The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.
Happy Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Happy Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista HAPPY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Happy Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Happy Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Happy Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Happy Cat (HAPPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Happy Cat (HAPPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Happy Cat-rahakkeelle.
Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAPPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Happy Cat (HAPPY) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Happy Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Happy Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.