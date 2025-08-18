Mikä on Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista HAPPY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Happy Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Happy Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan.

Happy Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Happy Cat (HAPPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Happy Cat (HAPPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Happy Cat-rahakkeelle.

Tarkista Happy Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikka

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAPPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Happy Cat (HAPPY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Happy Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

HAPPY paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Happy Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Happy Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Happy Cat” Paljonko Happy Cat (HAPPY) on arvoltaan tänään? HAPPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0014259 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on HAPPY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0014259 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo HAPPY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Happy Cat-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen HAPPY markkina-arvo on $ 4.75M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.33B USD . Mikä oli HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? HAPPY saavutti ATH-hinnaksi 0.05720146633296332 USD . Mikä oli HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? HAPPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000382420636071654 USD . Mikä on HAPPY-rahakkeen treidausvolyymi? HAPPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.33K USD . Nouseeko HAPPY tänä vuonna korkeammalle? HAPPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAPPY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

