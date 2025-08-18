Lisätietoja HAPPY-rahakkeesta

Happy Cat-logo

Happy Cat – hinta (HAPPY)

1HAPPY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0014265
$0.0014265$0.0014265
-0.65%1D
USD
Reaaliaikainen Happy Cat (HAPPY) -hintakaavio
2025-08-22 02:56:40 (UTC+8)

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0014159
$ 0.0014159$ 0.0014159
24 h:n matalin
$ 0.0015279
$ 0.0015279$ 0.0015279
24 h:n korkein

$ 0.0014159
$ 0.0014159$ 0.0014159

$ 0.0015279
$ 0.0015279$ 0.0015279

$ 0.05720146633296332
$ 0.05720146633296332$ 0.05720146633296332

$ 0.000382420636071654
$ 0.000382420636071654$ 0.000382420636071654

+0.21%

-0.65%

-15.55%

-15.55%

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0014259. Viimeisen 24 tunnin aikana HAPPY on vaihdellut alimmillaan $ 0.0014159 ja korkeimmillaan $ 0.0015279 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05720146633296332, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000382420636071654.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HAPPY on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -15.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen markkinatiedot

No.1428

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

$ 141.33K
$ 141.33K$ 141.33K

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

3.33B
3.33B 3.33B

3,333,263,251
3,333,263,251 3,333,263,251

3,333,174,669
3,333,174,669 3,333,174,669

99.99%

SOL

Happy Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.33K. HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.33B ja sen kokonaistarjonta on 3333174669. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.75M.

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Happy Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000009333-0.65%
30 päivää$ -0.0005645-28.37%
60 päivää$ +0.0003008+26.73%
90 päivää$ -0.0017207-54.69%
Happy Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään HAPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000009333 (-0.65%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Happy Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0005645 (-28.37%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Happy Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, HAPPY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0003008 (+26.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Happy Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0017207 (-54.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Happy Cat (HAPPY)?

Tarkista Happy Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Happy Cat (HAPPY)

The official project of the Happy Cat meme, which owns the IP rights to the meme. It features a Telegram app with 1 million monthly active users. The project distributed 80% of the supply as an airdrop to app players, 10% to Solana mobile holders, and the remaining 10% was added to the liquidity pool and burned. The cat is happy.

Happy Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Happy Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista HAPPY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Happy Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Happy Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Happy Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Happy Cat (HAPPY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Happy Cat (HAPPY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Happy Cat-rahakkeelle.

Tarkista Happy Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikka

Happy Cat (HAPPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HAPPY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Happy Cat (HAPPY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Happy Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Happy Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

HAPPY paikallisiin valuuttoihin

1 Happy Cat(HAPPY) - VND
37.5225585
1 Happy Cat(HAPPY) - AUD
A$0.002210145
1 Happy Cat(HAPPY) - GBP
0.001055166
1 Happy Cat(HAPPY) - EUR
0.001226274
1 Happy Cat(HAPPY) - USD
$0.0014259
1 Happy Cat(HAPPY) - MYR
RM0.006017298
1 Happy Cat(HAPPY) - TRY
0.058362087
1 Happy Cat(HAPPY) - JPY
¥0.2110332
1 Happy Cat(HAPPY) - ARS
ARS$1.873718154
1 Happy Cat(HAPPY) - RUB
0.114884763
1 Happy Cat(HAPPY) - INR
0.124424034
1 Happy Cat(HAPPY) - IDR
Rp23.375406096
1 Happy Cat(HAPPY) - KRW
1.997058504
1 Happy Cat(HAPPY) - PHP
0.081518703
1 Happy Cat(HAPPY) - EGP
￡E.0.069141891
1 Happy Cat(HAPPY) - BRL
R$0.007799673
1 Happy Cat(HAPPY) - CAD
C$0.001967742
1 Happy Cat(HAPPY) - BDT
0.173417958
1 Happy Cat(HAPPY) - NGN
2.190310731
1 Happy Cat(HAPPY) - COP
$5.749585275
1 Happy Cat(HAPPY) - ZAR
R.0.025281207
1 Happy Cat(HAPPY) - UAH
0.058718562
1 Happy Cat(HAPPY) - VES
Bs0.1953483
1 Happy Cat(HAPPY) - CLP
$1.383123
1 Happy Cat(HAPPY) - PKR
Rs0.401989728
1 Happy Cat(HAPPY) - KZT
0.766193106
1 Happy Cat(HAPPY) - THB
฿0.046569894
1 Happy Cat(HAPPY) - TWD
NT$0.043504209
1 Happy Cat(HAPPY) - AED
د.إ0.005233053
1 Happy Cat(HAPPY) - CHF
Fr0.00114072
1 Happy Cat(HAPPY) - HKD
HK$0.011136279
1 Happy Cat(HAPPY) - AMD
֏0.54569193
1 Happy Cat(HAPPY) - MAD
.د.م0.012847359
1 Happy Cat(HAPPY) - MXN
$0.026735625
1 Happy Cat(HAPPY) - SAR
ريال0.005347125
1 Happy Cat(HAPPY) - PLN
0.005218794
1 Happy Cat(HAPPY) - RON
лв0.006202665
1 Happy Cat(HAPPY) - SEK
kr0.013702899
1 Happy Cat(HAPPY) - BGN
лв0.002395512
1 Happy Cat(HAPPY) - HUF
Ft0.486816519
1 Happy Cat(HAPPY) - CZK
0.030172044
1 Happy Cat(HAPPY) - KWD
د.ك0.0004348995
1 Happy Cat(HAPPY) - ILS
0.004862319
1 Happy Cat(HAPPY) - AOA
Kz1.306965681
1 Happy Cat(HAPPY) - BHD
.د.ب0.0005375643
1 Happy Cat(HAPPY) - BMD
$0.0014259
1 Happy Cat(HAPPY) - DKK
kr0.009154278
1 Happy Cat(HAPPY) - HNL
L0.037486911
1 Happy Cat(HAPPY) - MUR
0.065206407
1 Happy Cat(HAPPY) - NAD
$0.025195653
1 Happy Cat(HAPPY) - NOK
kr0.014501403
1 Happy Cat(HAPPY) - NZD
$0.002438289
1 Happy Cat(HAPPY) - PAB
B/.0.0014259
1 Happy Cat(HAPPY) - PGK
K0.005903226
1 Happy Cat(HAPPY) - QAR
ر.ق0.005190276
1 Happy Cat(HAPPY) - RSD
Happy Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Happy Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Happy Cat-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Happy Cat”

Paljonko Happy Cat (HAPPY) on arvoltaan tänään?
HAPPY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0014259 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HAPPY-USD-parin nykyinen hinta?
HAPPY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0014259. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Happy Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HAPPY markkina-arvo on $ 4.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HAPPY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.33B USD.
Mikä oli HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HAPPY saavutti ATH-hinnaksi 0.05720146633296332 USD.
Mikä oli HAPPY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HAPPY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000382420636071654 USD.
Mikä on HAPPY-rahakkeen treidausvolyymi?
HAPPY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 141.33K USD.
Nouseeko HAPPY tänä vuonna korkeammalle?
HAPPY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HAPPY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

