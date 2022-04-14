Haven1 (H1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Haven1 (H1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Haven1 (H1) -rahakkeen tiedot Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Virallinen verkkosivusto: https://haven1.org Valkoinen paperi: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Osta H1-rahaketta nyt!

Haven1 (H1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Haven1 (H1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 27.20M $ 27.20M $ 27.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Kaikkien aikojen alin: $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 $ 0.013416903082799797 Nykyinen hinta: $ 0.0136 $ 0.0136 $ 0.0136 Lue lisää Haven1 (H1) -rahakkeen hinnasta

Haven1 (H1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Haven1 (H1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä H1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta H1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät H1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu H1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka H1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Haven1 (H1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita H1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan H1-rahakkeita MEXCistä nyt!

Haven1 (H1) -rahakkeen hintahistoria H1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu H1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

H1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne H1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? H1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso H1-rahakkeen hintaennuste nyt!

