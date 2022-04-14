Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Xeno Governance (GXE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tiedot Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Virallinen verkkosivusto: https://project-xeno.com/ Valkoinen paperi: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Osta GXE-rahaketta nyt!

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Xeno Governance (GXE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.72M $ 12.72M $ 12.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 Nykyinen hinta: $ 0.00212 $ 0.00212 $ 0.00212 Lue lisää Xeno Governance (GXE) -rahakkeen hinnasta

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GXE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GXE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GXE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GXE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GXE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Xeno Governance (GXE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GXE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GXE-rahakkeita MEXCistä nyt!

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen hintahistoria GXE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GXE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GXE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GXE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GXE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GXE-rahakkeen hintaennuste nyt!

