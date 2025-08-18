Xeno Governance (GXE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00231. Viimeisen 24 tunnin aikana GXE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0023 ja korkeimmillaan $ 0.00241 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 127.55105996752341, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001063647818331278.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GXE on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +2.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Xeno Governance (GXE) -rahakkeen markkinatiedot
No.3936
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 106.03K
$ 106.03K$ 106.03K
$ 13.86M
$ 13.86M$ 13.86M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93
0.00%
BSC
Xeno Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.03K. GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 5987619944.93. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.86M.
Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved.
XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added.
Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.
Xeno Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Xeno Governance (GXE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Xeno Governance (GXE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Xeno Governance-rahakkeelle.
Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GXE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Xeno Governance (GXE) -ostamisen perusteet
