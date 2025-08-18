Lisätietoja GXE-rahakkeesta

Xeno Governance-logo

Xeno Governance – hinta (GXE)

1GXE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00232
$0.00232$0.00232
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Xeno Governance (GXE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:19:05 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023
24 h:n matalin
$ 0.00241
$ 0.00241$ 0.00241
24 h:n korkein

$ 0.0023
$ 0.0023$ 0.0023

$ 0.00241
$ 0.00241$ 0.00241

$ 127.55105996752341
$ 127.55105996752341$ 127.55105996752341

$ 0.001063647818331278
$ 0.001063647818331278$ 0.001063647818331278

-0.44%

0.00%

+2.66%

+2.66%

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00231. Viimeisen 24 tunnin aikana GXE on vaihdellut alimmillaan $ 0.0023 ja korkeimmillaan $ 0.00241 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 127.55105996752341, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001063647818331278.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GXE on muuttunut -0.44% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +2.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen markkinatiedot

No.3936

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.03K
$ 106.03K$ 106.03K

$ 13.86M
$ 13.86M$ 13.86M

0.00
0.00 0.00

6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000

5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93

0.00%

BSC

Xeno Governance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.03K. GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 5987619944.93. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.86M.

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Xeno Governance-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.00023+11.05%
60 päivää$ -0.00015-6.10%
90 päivää$ +0.00002+0.87%
Xeno Governance-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GXE-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Xeno Governance 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00023 (+11.05%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Xeno Governance-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GXE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00015 (-6.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Xeno Governance-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00002 (+0.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Xeno Governance (GXE)?

Tarkista Xeno Governance-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Xeno Governance-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GXE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Xeno Governance-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Xeno Governance-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Xeno Governance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Xeno Governance (GXE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Xeno Governance (GXE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Xeno Governance-rahakkeelle.

Tarkista Xeno Governance-rahakkeen hintaennuste nyt!

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikka

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GXE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Xeno Governance (GXE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Xeno Governance:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Xeno Governance MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GXE paikallisiin valuuttoihin

Xeno Governance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Xeno Governance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Xeno Governance-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Xeno Governance”

Paljonko Xeno Governance (GXE) on arvoltaan tänään?
GXE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00231 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GXE-USD-parin nykyinen hinta?
GXE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00231. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Xeno Governance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GXE markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GXE saavutti ATH-hinnaksi 127.55105996752341 USD.
Mikä oli GXE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GXE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001063647818331278 USD.
Mikä on GXE-rahakkeen treidausvolyymi?
GXE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.03K USD.
Nouseeko GXE tänä vuonna korkeammalle?
GXE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GXE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:19:05 (UTC+8)

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

