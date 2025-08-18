Mikä on Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikka

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GXE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Xeno Governance-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Xeno Governance toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Xeno Governance” Paljonko Xeno Governance (GXE) on arvoltaan tänään? GXE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00231 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GXE-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00231 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GXE -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Xeno Governance-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GXE markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GXE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli GXE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GXE saavutti ATH-hinnaksi 127.55105996752341 USD . Mikä oli GXE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GXE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001063647818331278 USD . Mikä on GXE-rahakkeen treidausvolyymi? GXE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.03K USD . Nouseeko GXE tänä vuonna korkeammalle? GXE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GXE-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Xeno Governance (GXE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

