GVNR (GVNR) -rahakkeen tiedot GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation. Virallinen verkkosivusto: http://gvnr.xyz/ Valkoinen paperi: https://docs.gvnr.xyz/docs/gvnr-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfc60fc0145d7330e5abcfc52af7b043a1ce18e7d Osta GVNR-rahaketta nyt!

GVNR (GVNR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GVNR (GVNR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 11.90M Kokonaistarjonta: $ 20.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 7 Kaikkien aikojen alin: -- Nykyinen hinta: $ 1.6527 Lue lisää GVNR (GVNR) -rahakkeen hinnasta

GVNR (GVNR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GVNR (GVNR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GVNR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GVNR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GVNR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GVNR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GVNR (GVNR) -rahakkeen hintahistoria GVNR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GVNR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

