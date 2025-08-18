Lisätietoja GVNR-rahakkeesta

GVNR – hinta (GVNR)

1GVNR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.4995
$1.4995
-1.17%1D
USD
Reaaliaikainen GVNR (GVNR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:18:49 (UTC+8)

GVNR (GVNR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.4994
$ 1.4994
24 h:n matalin
$ 1.535
$ 1.535
24 h:n korkein

$ 1.4994
$ 1.4994$ 1.4994

$ 1.535
$ 1.535$ 1.535

--
----

--
----

-1.17%

-1.17%

+1.52%

+1.52%

GVNR (GVNR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.4995. Viimeisen 24 tunnin aikana GVNR on vaihdellut alimmillaan $ 1.4994 ja korkeimmillaan $ 1.535 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GVNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GVNR on muuttunut -1.17% viimeisen tunnin aikana, -1.17% 24 tunnin aikana ja +1.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GVNR (GVNR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.80M
$ 10.80M$ 10.80M

$ 100.23K
$ 100.23K$ 100.23K

$ 29.99M
$ 29.99M$ 29.99M

7.20M
7.20M 7.20M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

ETH

GVNR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.23K. GVNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.20M ja sen kokonaistarjonta on 20000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.99M.

GVNR (GVNR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GVNR-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.017752-1.17%
30 päivää$ -0.0009-0.06%
60 päivää$ +1.0995+274.87%
90 päivää$ +1.0995+274.87%
GVNR-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GVNR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.017752 (-1.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GVNR 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0009 (-0.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GVNR-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GVNR-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.0995 (+274.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GVNR-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +1.0995 (+274.87%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GVNR (GVNR)?

Tarkista GVNR-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GVNR (GVNR)

GVNR mobilises dormant liquidity by bringing Bitcoin into DeFi securely. Users can collateralise native $BTC without sacrificing trust or triggering taxable events by wrapping or bridging, unleashing its potential as a powerhouse for cross-chain innovation.

GVNR on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GVNR-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GVNR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GVNR-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GVNR-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GVNR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GVNR (GVNR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GVNR (GVNR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GVNR-rahakkeelle.

Tarkista GVNR-rahakkeen hintaennuste nyt!

GVNR (GVNR) -rahakkeen tokenomiikka

GVNR (GVNR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GVNR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GVNR (GVNR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GVNR:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GVNR MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GVNR paikallisiin valuuttoihin

1 GVNR(GVNR) - VND
39,459.3425
1 GVNR(GVNR) - AUD
A$2.324225
1 GVNR(GVNR) - GBP
1.10963
1 GVNR(GVNR) - EUR
1.28957
1 GVNR(GVNR) - USD
$1.4995
1 GVNR(GVNR) - MYR
RM6.32789
1 GVNR(GVNR) - TRY
61.494495
1 GVNR(GVNR) - JPY
¥221.926
1 GVNR(GVNR) - ARS
ARS$1,970.43297
1 GVNR(GVNR) - RUB
120.814715
1 GVNR(GVNR) - INR
130.891355
1 GVNR(GVNR) - IDR
Rp24,581.96328
1 GVNR(GVNR) - KRW
2,097.2007
1 GVNR(GVNR) - PHP
85.756405
1 GVNR(GVNR) - EGP
￡E.72.69576
1 GVNR(GVNR) - BRL
R$8.202265
1 GVNR(GVNR) - CAD
C$2.084305
1 GVNR(GVNR) - BDT
182.36919
1 GVNR(GVNR) - NGN
2,303.366955
1 GVNR(GVNR) - COP
$6,046.358875
1 GVNR(GVNR) - ZAR
R.26.54115
1 GVNR(GVNR) - UAH
61.74941
1 GVNR(GVNR) - VES
Bs205.4315
1 GVNR(GVNR) - CLP
$1,454.515
1 GVNR(GVNR) - PKR
Rs424.29852
1 GVNR(GVNR) - KZT
805.74133
1 GVNR(GVNR) - THB
฿48.91369
1 GVNR(GVNR) - TWD
NT$45.779735
1 GVNR(GVNR) - AED
د.إ5.503165
1 GVNR(GVNR) - CHF
Fr1.1996
1 GVNR(GVNR) - HKD
HK$11.711095
1 GVNR(GVNR) - AMD
֏574.953285
1 GVNR(GVNR) - MAD
.د.م13.510495
1 GVNR(GVNR) - MXN
$28.10063
1 GVNR(GVNR) - SAR
ريال5.623125
1 GVNR(GVNR) - PLN
5.48817
1 GVNR(GVNR) - RON
лв6.522825
1 GVNR(GVNR) - SEK
kr14.440185
1 GVNR(GVNR) - BGN
лв2.51916
1 GVNR(GVNR) - HUF
Ft512.124235
1 GVNR(GVNR) - CZK
31.72942
1 GVNR(GVNR) - KWD
د.ك0.4573475
1 GVNR(GVNR) - ILS
5.0983
1 GVNR(GVNR) - AOA
Kz1,371.907545
1 GVNR(GVNR) - BHD
.د.ب0.5653115
1 GVNR(GVNR) - BMD
$1.4995
1 GVNR(GVNR) - DKK
kr9.641785
1 GVNR(GVNR) - HNL
L39.37687
1 GVNR(GVNR) - MUR
68.572135
1 GVNR(GVNR) - NAD
$26.54115
1 GVNR(GVNR) - NOK
kr15.26491
1 GVNR(GVNR) - NZD
$2.564145
1 GVNR(GVNR) - PAB
B/.1.4995
1 GVNR(GVNR) - PGK
K6.282905
1 GVNR(GVNR) - QAR
ر.ق5.45818
1 GVNR(GVNR) - RSD
дин.151.35953

GVNR-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GVNR toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GVNR-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GVNR”

Paljonko GVNR (GVNR) on arvoltaan tänään?
GVNR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.4995 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GVNR-USD-parin nykyinen hinta?
GVNR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.4995. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GVNR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GVNR markkina-arvo on $ 10.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GVNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GVNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.20M USD.
Mikä oli GVNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GVNR saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GVNR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GVNR-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GVNR-rahakkeen treidausvolyymi?
GVNR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 100.23K USD.
Nouseeko GVNR tänä vuonna korkeammalle?
GVNR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GVNR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:18:49 (UTC+8)

GVNR (GVNR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$1.4995
