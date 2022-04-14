Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Guru Network (GURU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Guru Network (GURU) -rahakkeen tiedot

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.gurunetwork.ai
Valkoinen paperi:
https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Guru Network (GURU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.29M
$ 1.29M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.065
$ 0.065
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001137103598082898
$ 0.001137103598082898
Nykyinen hinta:
$ 0.001286
$ 0.001286

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GURU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GURU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GURU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GURU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GURU-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Guru Network (GURU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GURU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Guru Network (GURU) -rahakkeen hintahistoria

GURU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GURU-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GURU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GURU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.