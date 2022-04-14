Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Guru Network (GURU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Guru Network (GURU) -rahakkeen tiedot Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making. Virallinen verkkosivusto: https://www.gurunetwork.ai Valkoinen paperi: https://gurunetwork.ai/assets/img/litepapper_dexguru_network.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525574c899a7c877a11865339e57376092168258 Osta GURU-rahaketta nyt!

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Guru Network (GURU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001137103598082898 $ 0.001137103598082898 $ 0.001137103598082898 Nykyinen hinta: $ 0.001286 $ 0.001286 $ 0.001286 Lue lisää Guru Network (GURU) -rahakkeen hinnasta

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GURU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GURU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GURU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GURU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GURU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Guru Network (GURU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GURU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GURU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Guru Network (GURU) -rahakkeen hintahistoria GURU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GURU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GURU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GURU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GURU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GURU-rahakkeen hintaennuste nyt!

