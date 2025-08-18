Lisätietoja GURU-rahakkeesta

Guru Network

Guru Network – hinta (GURU)

1GURU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001152
$0.001152
-1.28%1D
USD
Reaaliaikainen Guru Network (GURU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:51:59 (UTC+8)

Guru Network (GURU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001148
$ 0.001148
24 h:n matalin
$ 0.00134
$ 0.00134
24 h:n korkein

$ 0.001148
$ 0.001148

$ 0.00134
$ 0.00134

$ 0.06316788883271543
$ 0.06316788883271543

$ 0.001224459391801216
$ 0.001224459391801216

-1.63%

-1.28%

-23.51%

-23.51%

Guru Network (GURU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001152. Viimeisen 24 tunnin aikana GURU on vaihdellut alimmillaan $ 0.001148 ja korkeimmillaan $ 0.00134 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GURU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.06316788883271543, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001224459391801216.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GURU on muuttunut -1.63% viimeisen tunnin aikana, -1.28% 24 tunnin aikana ja -23.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Guru Network (GURU) -rahakkeen markkinatiedot

No.3667

$ 0.00
$ 0.00

$ 412.30K
$ 412.30K

$ 1.15M
$ 1.15M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

ETH

Guru Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 412.30K. GURU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.15M.

Guru Network (GURU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Guru Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00001494-1.28%
30 päivää$ -0.000899-43.84%
60 päivää$ -0.000794-40.81%
90 päivää$ -0.002618-69.45%
Guru Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GURU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001494 (-1.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Guru Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000899 (-43.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Guru Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GURU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000794 (-40.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Guru Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002618 (-69.45%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Guru Network (GURU)?

Tarkista Guru Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Guru Network (GURU)

Unleash the power of Web3 and AI Processors powered by Base Layer 3 Guru Network. DexGuru has transformed from a DeFi trading terminal into the Guru Network, using AI and Web3 to revolutionize data analytics and process orchestration. It serves as Multi-Chain AI Compute layer on Base Layer 3 and enables advanced, real-time solutions for decentralized finance and data-driven AI decision-making.

Guru Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Guru Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GURU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Guru Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Guru Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Guru Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Guru Network (GURU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Guru Network (GURU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Guru Network-rahakkeelle.

Tarkista Guru Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikka

Guru Network (GURU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GURU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Guru Network (GURU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Guru Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Guru Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GURU paikallisiin valuuttoihin

1 Guru Network(GURU) - VND
30.31488
1 Guru Network(GURU) - AUD
A$0.0017856
1 Guru Network(GURU) - GBP
0.00085248
1 Guru Network(GURU) - EUR
0.00099072
1 Guru Network(GURU) - USD
$0.001152
1 Guru Network(GURU) - MYR
RM0.00486144
1 Guru Network(GURU) - TRY
0.04715136
1 Guru Network(GURU) - JPY
¥0.170496
1 Guru Network(GURU) - ARS
ARS$1.51379712
1 Guru Network(GURU) - RUB
0.09281664
1 Guru Network(GURU) - INR
0.10061568
1 Guru Network(GURU) - IDR
Rp18.88524288
1 Guru Network(GURU) - KRW
1.61570304
1 Guru Network(GURU) - PHP
0.06588288
1 Guru Network(GURU) - EGP
￡E.0.05586048
1 Guru Network(GURU) - BRL
R$0.00631296
1 Guru Network(GURU) - CAD
C$0.00160128
1 Guru Network(GURU) - BDT
0.14010624
1 Guru Network(GURU) - NGN
1.76957568
1 Guru Network(GURU) - COP
$4.645152
1 Guru Network(GURU) - ZAR
R.0.020448
1 Guru Network(GURU) - UAH
0.04743936
1 Guru Network(GURU) - VES
Bs0.157824
1 Guru Network(GURU) - CLP
$1.115136
1 Guru Network(GURU) - PKR
Rs0.32477184
1 Guru Network(GURU) - KZT
0.61901568
1 Guru Network(GURU) - THB
฿0.03763584
1 Guru Network(GURU) - TWD
NT$0.035136
1 Guru Network(GURU) - AED
د.إ0.00422784
1 Guru Network(GURU) - CHF
Fr0.0009216
1 Guru Network(GURU) - HKD
HK$0.00899712
1 Guru Network(GURU) - AMD
֏0.4408704
1 Guru Network(GURU) - MAD
.د.م0.01037952
1 Guru Network(GURU) - MXN
$0.02161152
1 Guru Network(GURU) - SAR
ريال0.00432
1 Guru Network(GURU) - PLN
0.00421632
1 Guru Network(GURU) - RON
лв0.0050112
1 Guru Network(GURU) - SEK
kr0.01107072
1 Guru Network(GURU) - BGN
лв0.00193536
1 Guru Network(GURU) - HUF
Ft0.39370752
1 Guru Network(GURU) - CZK
0.02438784
1 Guru Network(GURU) - KWD
د.ك0.00035136
1 Guru Network(GURU) - ILS
0.00392832
1 Guru Network(GURU) - AOA
Kz1.05591168
1 Guru Network(GURU) - BHD
.د.ب0.000434304
1 Guru Network(GURU) - BMD
$0.001152
1 Guru Network(GURU) - DKK
kr0.00740736
1 Guru Network(GURU) - HNL
L0.03028608
1 Guru Network(GURU) - MUR
0.05268096
1 Guru Network(GURU) - NAD
$0.02035584
1 Guru Network(GURU) - NOK
kr0.01172736
1 Guru Network(GURU) - NZD
$0.00196992
1 Guru Network(GURU) - PAB
B/.0.001152
1 Guru Network(GURU) - PGK
K0.00476928
1 Guru Network(GURU) - QAR
ر.ق0.00419328
1 Guru Network(GURU) - RSD
дин.0.11622528

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Guru Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Guru Network”

Paljonko Guru Network (GURU) on arvoltaan tänään?
GURU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001152 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GURU-USD-parin nykyinen hinta?
GURU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001152. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Guru Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GURU markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GURU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GURU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GURU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GURU saavutti ATH-hinnaksi 0.06316788883271543 USD.
Mikä oli GURU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GURU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001224459391801216 USD.
Mikä on GURU-rahakkeen treidausvolyymi?
GURU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 412.30K USD.
Nouseeko GURU tänä vuonna korkeammalle?
GURU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GURU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:51:59 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

