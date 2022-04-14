Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gull ai (GULL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gull ai (GULL) -rahakkeen tiedot Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance. Virallinen verkkosivusto: https://www.gullnetwork.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093 Osta GULL-rahaketta nyt!

Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gull ai (GULL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0156 $ 0.0156 $ 0.0156 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000365 $ 0.000365 $ 0.000365 Lue lisää Gull ai (GULL) -rahakkeen hinnasta

Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GULL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GULL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GULL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GULL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GULL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gull ai (GULL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GULL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GULL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gull ai (GULL) -rahakkeen hintahistoria GULL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GULL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GULL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GULL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GULL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GULL-rahakkeen hintaennuste nyt!

