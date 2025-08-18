Lisätietoja GULL-rahakkeesta

Gull ai-logo

Gull ai – hinta (GULL)

1GULL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019
$0.00019$0.00019
-3.06%1D
USD
Reaaliaikainen Gull ai (GULL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:18 (UTC+8)

Gull ai (GULL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019
24 h:n matalin
$ 0.000376
$ 0.000376$ 0.000376
24 h:n korkein

$ 0.00019
$ 0.00019$ 0.00019

$ 0.000376
$ 0.000376$ 0.000376

--
----

--
----

0.00%

-3.06%

-53.66%

-53.66%

Gull ai (GULL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00019. Viimeisen 24 tunnin aikana GULL on vaihdellut alimmillaan $ 0.00019 ja korkeimmillaan $ 0.000376 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GULL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GULL on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.06% 24 tunnin aikana ja -53.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gull ai (GULL) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 168.03
$ 168.03$ 168.03

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Gull ai-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 168.03. GULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Gull ai (GULL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gull ai-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000006-3.06%
30 päivää$ -0.00026-57.78%
60 päivää$ -0.000202-51.54%
90 päivää$ -0.00086-81.91%
Gull ai-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GULL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000006 (-3.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gull ai 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00026 (-57.78%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gull ai-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GULL-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000202 (-51.54%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gull ai-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00086 (-81.91%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gull ai (GULL)?

Tarkista Gull ai-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gull ai (GULL)

Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance.

Gull ai on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gull ai-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GULL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gull ai-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gull ai-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gull ai-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gull ai (GULL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gull ai (GULL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gull ai-rahakkeelle.

Tarkista Gull ai-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikka

Gull ai (GULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GULL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gull ai (GULL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gull ai:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gull ai MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GULL paikallisiin valuuttoihin

1 Gull ai(GULL) - VND
4.99985
1 Gull ai(GULL) - AUD
A$0.0002945
1 Gull ai(GULL) - GBP
0.0001406
1 Gull ai(GULL) - EUR
0.0001634
1 Gull ai(GULL) - USD
$0.00019
1 Gull ai(GULL) - MYR
RM0.0008018
1 Gull ai(GULL) - TRY
0.0077767
1 Gull ai(GULL) - JPY
¥0.02812
1 Gull ai(GULL) - ARS
ARS$0.2496714
1 Gull ai(GULL) - RUB
0.0153083
1 Gull ai(GULL) - INR
0.0165794
1 Gull ai(GULL) - IDR
Rp3.1147536
1 Gull ai(GULL) - KRW
0.2661064
1 Gull ai(GULL) - PHP
0.0108623
1 Gull ai(GULL) - EGP
￡E.0.0092131
1 Gull ai(GULL) - BRL
R$0.0010393
1 Gull ai(GULL) - CAD
C$0.0002622
1 Gull ai(GULL) - BDT
0.0231078
1 Gull ai(GULL) - NGN
0.2918571
1 Gull ai(GULL) - COP
$0.7661275
1 Gull ai(GULL) - ZAR
R.0.0033687
1 Gull ai(GULL) - UAH
0.0078242
1 Gull ai(GULL) - VES
Bs0.02603
1 Gull ai(GULL) - CLP
$0.1843
1 Gull ai(GULL) - PKR
Rs0.0535648
1 Gull ai(GULL) - KZT
0.1020946
1 Gull ai(GULL) - THB
฿0.0062054
1 Gull ai(GULL) - TWD
NT$0.0057969
1 Gull ai(GULL) - AED
د.إ0.0006973
1 Gull ai(GULL) - CHF
Fr0.000152
1 Gull ai(GULL) - HKD
HK$0.0014839
1 Gull ai(GULL) - AMD
֏0.072713
1 Gull ai(GULL) - MAD
.د.م0.0017119
1 Gull ai(GULL) - MXN
$0.0035625
1 Gull ai(GULL) - SAR
ريال0.0007125
1 Gull ai(GULL) - PLN
0.0006954
1 Gull ai(GULL) - RON
лв0.0008265
1 Gull ai(GULL) - SEK
kr0.0018259
1 Gull ai(GULL) - BGN
лв0.0003192
1 Gull ai(GULL) - HUF
Ft0.0648679
1 Gull ai(GULL) - CZK
0.0040204
1 Gull ai(GULL) - KWD
د.ك0.00005795
1 Gull ai(GULL) - ILS
0.0006479
1 Gull ai(GULL) - AOA
Kz0.1741521
1 Gull ai(GULL) - BHD
.د.ب0.00007163
1 Gull ai(GULL) - BMD
$0.00019
1 Gull ai(GULL) - DKK
kr0.0012198
1 Gull ai(GULL) - HNL
L0.0049951
1 Gull ai(GULL) - MUR
0.0086887
1 Gull ai(GULL) - NAD
$0.0033573
1 Gull ai(GULL) - NOK
kr0.0019323
1 Gull ai(GULL) - NZD
$0.0003249
1 Gull ai(GULL) - PAB
B/.0.00019
1 Gull ai(GULL) - PGK
K0.0007866
1 Gull ai(GULL) - QAR
ر.ق0.0006916
1 Gull ai(GULL) - RSD
дин.0.0191653

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gull ai toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Gull ai-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gull ai”

Paljonko Gull ai (GULL) on arvoltaan tänään?
GULL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00019 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GULL-USD-parin nykyinen hinta?
GULL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00019. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gull ai-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GULL markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GULL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GULL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GULL saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GULL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GULL-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GULL-rahakkeen treidausvolyymi?
GULL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 168.03 USD.
Nouseeko GULL tänä vuonna korkeammalle?
GULL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GULL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:56:18 (UTC+8)

Gull ai (GULL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 GULL = 0.00019 USD

