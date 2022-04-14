Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Game tree Coin (GTCOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen tiedot GAMETREE COIN is the world’s first application of metaverse NFT on large-scale MMORPG. Virallinen verkkosivusto: https://gametree.io/ Valkoinen paperi: https://gametree.io/paper/Gametree_WP_EN.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0xa17a000e0c251b429ca0485e1d0d4503881e7bb6 Osta GTCOIN-rahaketta nyt!

Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Kokonaistarjonta: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 375,00K $ 375,00K $ 375,00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0,60323 $ 0,60323 $ 0,60323 Kaikkien aikojen alin: $ 0,000052780335854834 $ 0,000052780335854834 $ 0,000052780335854834 Nykyinen hinta: $ 0,0000375 $ 0,0000375 $ 0,0000375 Lue lisää Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen hinnasta

Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GTCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GTCOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GTCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GTCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GTCOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GTCOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GTCOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Game tree Coin (GTCOIN) -rahakkeen hintahistoria GTCOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GTCOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GTCOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GTCOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GTCOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GTCOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

