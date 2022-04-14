GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GTC AI (GTCAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tiedot GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.gtcai.net/ Valkoinen paperi: https://docs.gtcai.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 Osta GTCAI-rahaketta nyt!

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GTC AI (GTCAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 580.00K $ 580.00K $ 580.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 14.534 $ 14.534 $ 14.534 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000058 $ 0.000058 $ 0.000058 Lue lisää GTC AI (GTCAI) -rahakkeen hinnasta

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GTCAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GTCAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GTCAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GTCAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen hintahistoria GTCAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GTCAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

