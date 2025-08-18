Lisätietoja GTCAI-rahakkeesta

GTC AI-logo

GTC AI – hinta (GTCAI)

$0.000054
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen GTC AI (GTCAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:51:13 (UTC+8)

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

0.00%

+5.88%

+5.88%

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000054. Viimeisen 24 tunnin aikana GTCAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.000049 ja korkeimmillaan $ 0.000056 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GTCAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GTCAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +5.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 137.15
$ 137.15$ 137.15

$ 540.00K
$ 540.00K$ 540.00K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

GTC AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 137.15. GTCAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 540.00K.

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GTC AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ +0.000004+8.00%
60 päivää$ +0.000002+3.84%
90 päivää$ -0.000014-20.59%
GTC AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GTCAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GTC AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000004 (+8.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GTC AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GTCAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000002 (+3.84%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GTC AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000014 (-20.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GTC AI (GTCAI)?

Tarkista GTC AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GTC AI (GTCAI)

GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform.

GTC AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GTC AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GTCAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GTC AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GTC AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GTC AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GTC AI (GTCAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GTC AI (GTCAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GTC AI-rahakkeelle.

Tarkista GTC AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikka

GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GTCAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GTC AI (GTCAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GTC AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GTC AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GTC AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GTC AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GTC AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GTC AI”

Paljonko GTC AI (GTCAI) on arvoltaan tänään?
GTCAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000054 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GTCAI-USD-parin nykyinen hinta?
GTCAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000054. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GTC AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GTCAI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GTCAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GTCAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GTCAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GTCAI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GTCAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GTCAI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GTCAI-rahakkeen treidausvolyymi?
GTCAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 137.15 USD.
Nouseeko GTCAI tänä vuonna korkeammalle?
GTCAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GTCAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GTC AI (GTCAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

