GTA VI (GTAVI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GTA VI (GTAVI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GTA VI (GTAVI) -rahakkeen tiedot The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. Virallinen verkkosivusto: https://gta-vi.vip/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 Osta GTAVI-rahaketta nyt!

GTA VI (GTAVI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GTA VI (GTAVI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 589.28K $ 589.28K $ 589.28K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 Nykyinen hinta: $ 0.000000000000291 $ 0.000000000000291 $ 0.000000000000291 Lue lisää GTA VI (GTAVI) -rahakkeen hinnasta

GTA VI (GTAVI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GTA VI (GTAVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GTAVI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GTAVI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GTAVI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GTAVI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GTAVI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GTA VI (GTAVI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GTAVI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GTAVI-rahakkeita MEXCistä nyt!

GTA VI (GTAVI) -rahakkeen hintahistoria GTAVI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GTAVI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GTAVI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GTAVI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GTAVI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GTAVI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!