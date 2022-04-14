GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GT Protocol (GTAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tiedot Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience. Virallinen verkkosivusto: https://gt-protocol.io/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/v/kz3gv/gt-protocol-pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x003d87d02A2A01E9E8a20f507C83E15DD83A33d1#code Osta GTAI-rahaketta nyt!

GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GT Protocol (GTAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Kokonaistarjonta: $ 75.00M $ 75.00M $ 75.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 59.87M $ 59.87M $ 59.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.51 $ 5.51 $ 5.51 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 $ 0.10826346913691617 Nykyinen hinta: $ 0.1407 $ 0.1407 $ 0.1407 Lue lisää GT Protocol (GTAI) -rahakkeen hinnasta

GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GTAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GTAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GTAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GTAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GTAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GT Protocol (GTAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GTAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GTAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

GT Protocol (GTAI) -rahakkeen hintahistoria GTAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GTAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GTAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GTAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GTAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GTAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!