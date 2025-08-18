GT Protocol (GTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1384. Viimeisen 24 tunnin aikana GTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.1361 ja korkeimmillaan $ 0.1402 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.488164099688297, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.10826346913691617.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GTAI on muuttunut +0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -6.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GT Protocol (GTAI) -rahakkeen markkinatiedot
No.1234
$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M
$ 61.80K
$ 61.80K$ 61.80K
$ 10.38M
$ 10.38M$ 10.38M
59.82M
59.82M 59.82M
75,000,000
75,000,000 75,000,000
75,000,000
75,000,000 75,000,000
79.76%
BSC
GT Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.28M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 61.80K. GTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 59.82M ja sen kokonaistarjonta on 75000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.38M.
GT Protocol (GTAI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GT Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00099
-0.71%
30 päivää
$ -0.0195
-12.35%
60 päivää
$ +0.0048
+3.59%
90 päivää
$ -0.0544
-28.22%
GT Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00099 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
GT Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0195 (-12.35%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
GT Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GTAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0048 (+3.59%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
GT Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0544 (-28.22%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GT Protocol (GTAI)?
Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.
GT Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GT Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GTAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue GT Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GT Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
GT Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon GT Protocol (GTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GT Protocol (GTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GT Protocol-rahakkeelle.
GT Protocol (GTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
GT Protocol (GTAI) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa GT Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa GT Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.