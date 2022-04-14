GSYS (GSYS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GSYS (GSYS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GSYS (GSYS) -rahakkeen tiedot Genesys platform combines DeFi-Blockchain technology with community-driven solutions to create the fastest, most scalable, and low-consumption products and services for cryptocurrency transactions and NFTs. Virallinen verkkosivusto: https://genesys.network/ Valkoinen paperi: https://genesyblockchain.gitbook.io/genesys-blockchain/genesys-blockchain-gchain/gchain Block Explorer: https://gchainexplorer.genesys.network Osta GSYS-rahaketta nyt!

GSYS (GSYS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GSYS (GSYS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 33.00M $ 33.00M $ 33.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 669.57K $ 669.57K $ 669.57K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011818060067975832 $ 0.011818060067975832 $ 0.011818060067975832 Nykyinen hinta: $ 0.02029 $ 0.02029 $ 0.02029 Lue lisää GSYS (GSYS) -rahakkeen hinnasta

GSYS (GSYS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GSYS (GSYS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GSYS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GSYS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GSYS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GSYS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GSYS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GSYS (GSYS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GSYS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GSYS-rahakkeita MEXCistä nyt!

GSYS (GSYS) -rahakkeen hintahistoria GSYS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GSYS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GSYS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GSYS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GSYS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GSYS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!