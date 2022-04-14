GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GameSwift (GSWIFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen tiedot GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://gswift.community/ Valkoinen paperi: https://cdn.gameswift.io/gameswift/documents/gameswift/GameSwift%20-%20Litepaper.pdf Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x580e933d90091b9ce380740e3a4a39c67eb85b4c Osta GSWIFT-rahaketta nyt!

GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Kokonaistarjonta: $ 771,11M $ 771,11M $ 771,11M Kierrossa oleva tarjonta: $ 360,77M $ 360,77M $ 360,77M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9,52M $ 9,52M $ 9,52M Kaikkien aikojen korkein: $ 1,389 $ 1,389 $ 1,389 Kaikkien aikojen alin: $ 0,005880974498583338 $ 0,005880974498583338 $ 0,005880974498583338 Nykyinen hinta: $ 0,006815 $ 0,006815 $ 0,006815 Lue lisää GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen hinnasta

GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GSWIFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GSWIFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GSWIFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GSWIFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GSWIFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GSWIFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GSWIFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

GameSwift (GSWIFT) -rahakkeen hintahistoria GSWIFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GSWIFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GSWIFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GSWIFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GSWIFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GSWIFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!