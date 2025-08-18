Lisätietoja GRPH-rahakkeesta

Soul Graph-logo

Soul Graph – hinta (GRPH)

1GRPH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Soul Graph (GRPH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:06:20 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.01%

+0.18%

-18.96%

-18.96%

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0027437. Viimeisen 24 tunnin aikana GRPH on vaihdellut alimmillaan $ 0.002678 ja korkeimmillaan $ 0.0027454 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRPH on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.18% 24 tunnin aikana ja -18.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.25K
$ 54.25K$ 54.25K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Soul Graph-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K. GRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Soul Graph-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000004931+0.18%
30 päivää$ -0.0014026-33.83%
60 päivää$ -0.0020793-43.12%
90 päivää$ -0.000185-6.32%
Soul Graph-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GRPH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000004931 (+0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Soul Graph 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0014026 (-33.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Soul Graph-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GRPH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0020793 (-43.12%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Soul Graph-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000185 (-6.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Soul Graph (GRPH)?

Tarkista Soul Graph-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Soul Graph (GRPH)

Soulgraph is an agent infrastructure platform that makes agent personalities feel real and memorable.

Soul Graph on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Soul Graph-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GRPH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Soul Graph-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Soul Graph-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Soul Graph-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Soul Graph (GRPH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Soul Graph (GRPH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Soul Graph-rahakkeelle.

Tarkista Soul Graph-rahakkeen hintaennuste nyt!

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen tokenomiikka

Soul Graph (GRPH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRPH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Soul Graph (GRPH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Soul Graph:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Soul Graph MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GRPH paikallisiin valuuttoihin

Soul Graph-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Soul Graph toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Soul Graph”

Paljonko Soul Graph (GRPH) on arvoltaan tänään?
GRPH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0027437 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRPH-USD-parin nykyinen hinta?
GRPH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0027437. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Soul Graph-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRPH markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GRPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRPH saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GRPH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRPH-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GRPH-rahakkeen treidausvolyymi?
GRPH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.25K USD.
Nouseeko GRPH tänä vuonna korkeammalle?
GRPH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRPH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:06:20 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

