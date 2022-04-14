Triathon (GROW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Triathon (GROW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Triathon (GROW) -rahakkeen tiedot Triathon is an AI-powered contract detection platform focused on providing security detection services for Dapps. Triathon aims to provide project builders and token holders with the ability to drive the testing and auditing process of crypto projects during their full lifecycles, regardless of whether the individual has a background in technology or not. Virallinen verkkosivusto: https://www.triathon.space/ Valkoinen paperi: https://triathon.gitbook.io/economic-paper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0C9aD20802E89BeA858ae2E8594843fAfA887CB3 Osta GROW-rahaketta nyt!

Triathon (GROW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Triathon (GROW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.95 $ 0.95 $ 0.95 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 $ 0.00802414876510669 Nykyinen hinta: $ 0.0108 $ 0.0108 $ 0.0108 Lue lisää Triathon (GROW) -rahakkeen hinnasta

Triathon (GROW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Triathon (GROW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GROW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GROW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GROW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GROW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

