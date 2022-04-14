GROK AI (GROKAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GROK AI (GROKAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GROK AI (GROKAI) -rahakkeen tiedot GRŌK AI, the cryptocurrency with a twist of humor and a dash of rebelliousness, is here to redefine the meme coin game. Named after the legendary AI from "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy," GRŌK AI brings a fresh, witty, and tech-savvy approach to the world of crypto. Virallinen verkkosivusto: https://groketh.site/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3d05a25ce244AF92f883e79175682d5060eD4128 Osta GROKAI-rahaketta nyt!

GROK AI (GROKAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GROK AI (GROKAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 420,690.00T $ 420,690.00T $ 420,690.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.97K $ 9.97K $ 9.97K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 $ 0.0000000000024174 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000000000000237 $ 0.0000000000000237 $ 0.0000000000000237 Lue lisää GROK AI (GROKAI) -rahakkeen hinnasta

GROK AI (GROKAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GROK AI (GROKAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GROKAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GROKAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GROKAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GROKAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GROKAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GROK AI (GROKAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GROKAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GROKAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

GROK AI (GROKAI) -rahakkeen hintahistoria GROKAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GROKAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GROKAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GROKAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GROKAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GROKAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

