ORBIT (GRIFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ORBIT (GRIFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ORBIT (GRIFT) -rahakkeen tiedot AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Virallinen verkkosivusto: https://www.orbitcryptoai.com/ Valkoinen paperi: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Block Explorer: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Osta GRIFT-rahaketta nyt!

ORBIT (GRIFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ORBIT (GRIFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Kokonaistarjonta: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.00M $ 6.00M $ 6.00M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 Nykyinen hinta: $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 Lue lisää ORBIT (GRIFT) -rahakkeen hinnasta

ORBIT (GRIFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ORBIT (GRIFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRIFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRIFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRIFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRIFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRIFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ORBIT (GRIFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRIFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRIFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

ORBIT (GRIFT) -rahakkeen hintahistoria GRIFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRIFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRIFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRIFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRIFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRIFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!