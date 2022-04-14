Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Green Bitcoin (GREENBTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tiedot Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Virallinen verkkosivusto: https://greenbitcoin.xyz/ Valkoinen paperi: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Osta GREENBTC-rahaketta nyt!

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 769.32K $ 769.32K $ 769.32K Kaikkien aikojen korkein: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Kaikkien aikojen alin: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Nykyinen hinta: $ 0.03696 $ 0.03696 $ 0.03696 Lue lisää Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hinnasta

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GREENBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GREENBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GREENBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GREENBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GREENBTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GREENBTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GREENBTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hintahistoria GREENBTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GREENBTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GREENBTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GREENBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GREENBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GREENBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

