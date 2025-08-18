Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03516
24 h:n matalin
24 h:n korkein
$ 2.0171436131154548
$ 0.020483966617154122
-0.12%
-0.71%
-2.29%
-2.29%
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03599. Viimeisen 24 tunnin aikana GREENBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.03516 ja korkeimmillaan $ 0.03785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GREENBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0171436131154548, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.020483966617154122.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GREENBTC on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -2.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen markkinatiedot
No.7936
$ 0.00
$ 60.90K
$ 749.13K
0.00
20,814,999
20,814,999
0.00%
ETH
Green Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K. GREENBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 20814999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 749.13K.
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Green Bitcoin-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0002573
-0.71%
30 päivää
$ +0.00432
+13.64%
60 päivää
$ -0.02471
-40.71%
90 päivää
$ -0.04241
-54.10%
Green Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GREENBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002573 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Green Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00432 (+13.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Green Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GREENBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02471 (-40.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Green Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04241 (-54.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Green Bitcoin (GREENBTC)?
Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.
Green Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GREENBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Green Bitcoin (GREENBTC) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.