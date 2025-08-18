Lisätietoja GREENBTC-rahakkeesta

Green Bitcoin – hinta (GREENBTC)

$0.03598
-0.71%1D
Reaaliaikainen Green Bitcoin (GREENBTC) -hintakaavio
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.03516
24 h:n matalin
$ 0.03785
$ 0.03785$ 0.03785
$ 0.03516
$ 0.03785
$ 2.0171436131154548
$ 0.020483966617154122
-0.12%

-0.71%

-2.29%

-2.29%

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03599. Viimeisen 24 tunnin aikana GREENBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.03516 ja korkeimmillaan $ 0.03785 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GREENBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.0171436131154548, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.020483966617154122.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GREENBTC on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.71% 24 tunnin aikana ja -2.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.7936

$ 0.00
$ 60.90K
$ 749.13K
0.00
20,814,999
20,814,999
0.00%

ETH

Green Bitcoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K. GREENBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 20814999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 749.13K.

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Green Bitcoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002573-0.71%
30 päivää$ +0.00432+13.64%
60 päivää$ -0.02471-40.71%
90 päivää$ -0.04241-54.10%
Green Bitcoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GREENBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002573 (-0.71%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Green Bitcoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00432 (+13.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Green Bitcoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GREENBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02471 (-40.71%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Green Bitcoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04241 (-54.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Green Bitcoin (GREENBTC)?

Tarkista Green Bitcoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Green Bitcoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Green Bitcoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GREENBTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Green Bitcoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Green Bitcoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Green Bitcoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Green Bitcoin (GREENBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Green Bitcoin (GREENBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Green Bitcoin-rahakkeelle.

Tarkista Green Bitcoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GREENBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Green Bitcoin (GREENBTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Green Bitcoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Green Bitcoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GREENBTC paikallisiin valuuttoihin

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Green Bitcoin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Green Bitcoin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Green Bitcoin"

Paljonko Green Bitcoin (GREENBTC) on arvoltaan tänään?
GREENBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03599 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GREENBTC-USD-parin nykyinen hinta?
GREENBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03599. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Green Bitcoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GREENBTC markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GREENBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GREENBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GREENBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GREENBTC saavutti ATH-hinnaksi 2.0171436131154548 USD.
Mikä oli GREENBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GREENBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.020483966617154122 USD.
Mikä on GREENBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
GREENBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 60.90K USD.
Nouseeko GREENBTC tänä vuonna korkeammalle?
GREENBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GREENBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Green Bitcoin (GREENBTC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

