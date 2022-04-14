GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GRAM Ecosystem (GRAMPUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tiedot GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies. Virallinen verkkosivusto: https://gram.voyage Valkoinen paperi: https://grampus-cwc.gitbook.io/gram_voyage Block Explorer: https://basescan.org/token/0x856D602E73545deAA1491a3726cF628d49f74F51 Osta GRAMPUS-rahaketta nyt!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001274 $ 0.001274 $ 0.001274 Lue lisää GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen hinnasta

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRAMPUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRAMPUS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRAMPUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRAMPUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

