GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001243. Viimeisen 24 tunnin aikana GRAMPUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00124 ja korkeimmillaan $ 0.00127 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GRAMPUS on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -4.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
GRAM Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.95K. GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.24M.
GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology.
One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences.
GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.
GRAM Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon GRAM Ecosystem (GRAMPUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GRAM Ecosystem-rahakkeelle.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAMPUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -ostamisen perusteet
