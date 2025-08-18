Lisätietoja GRAMPUS-rahakkeesta

GRAM Ecosystem-logo

GRAM Ecosystem – hinta (GRAMPUS)

1GRAMPUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:57 (UTC+8)

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-4.09%

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001243. Viimeisen 24 tunnin aikana GRAMPUS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00124 ja korkeimmillaan $ 0.00127 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GRAMPUS on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.24% 24 tunnin aikana ja -4.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen markkinatiedot

GRAM Ecosystem-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.95K. GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.24M.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän GRAM Ecosystem-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000299-0.24%
30 päivää$ -0.001329-51.68%
60 päivää$ +0.000271+27.88%
90 päivää$ +0.00021+20.32%
GRAM Ecosystem-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GRAMPUS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000299 (-0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

GRAM Ecosystem 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001329 (-51.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

GRAM Ecosystem-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GRAMPUS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000271 (+27.88%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

GRAM Ecosystem-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00021 (+20.32%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle GRAM Ecosystem (GRAMPUS)?

Tarkista GRAM Ecosystem-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GRAM Ecosystem-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GRAMPUS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue GRAM Ecosystem-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään GRAM Ecosystem-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

GRAM Ecosystem-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GRAM Ecosystem (GRAMPUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GRAM Ecosystem-rahakkeelle.

Tarkista GRAM Ecosystem-rahakkeen hintaennuste nyt!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikka

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAMPUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa GRAM Ecosystem:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

GRAMPUS paikallisiin valuuttoihin

GRAM Ecosystem-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GRAM Ecosystem toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen GRAM Ecosystem-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GRAM Ecosystem”

Paljonko GRAM Ecosystem (GRAMPUS) on arvoltaan tänään?
GRAMPUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001243 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GRAMPUS-USD-parin nykyinen hinta?
GRAMPUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001243. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GRAM Ecosystem-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GRAMPUS markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GRAMPUS saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GRAMPUS-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on GRAMPUS-rahakkeen treidausvolyymi?
GRAMPUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.95K USD.
Nouseeko GRAMPUS tänä vuonna korkeammalle?
GRAMPUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRAMPUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

