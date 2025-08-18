Mikä on GRAM Ecosystem (GRAMPUS)

GRAM Ecosystem is the Web3 gaming ecosystem of GRAMPUS, a global casual game developer. It was established to create engaging and immersive gaming experiences that resonate with both players and game studios through blockchain and AI technology. One of its key projects is Norma in Metaland, a Web3 reboot of Cooking Adventure, a globally popular game enjoyed by over 33 million players. This title brings blockchain-based ownership and play-to-own mechanics to the beloved cooking simulation genre. Another flagship project, Juicy Adventure, is a casual shooter set in a whimsical world where a giant blender crashes into an animal village, introducing unique gameplay mechanics and a fresh take on casual multiplayer experiences. GRAM Ecosystem aims to go beyond traditional game publishing by building a sustainable gaming environment powered by Web3 technologies.

GRAM Ecosystem on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja GRAM Ecosystem-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikka

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GRAMPUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

GRAM Ecosystem-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton GRAM Ecosystem toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GRAM Ecosystem” Paljonko GRAM Ecosystem (GRAMPUS) on arvoltaan tänään? GRAMPUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001243 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GRAMPUS-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.001243 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GRAMPUS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on GRAM Ecosystem-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GRAMPUS markkina-arvo on -- USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GRAMPUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD . Mikä oli GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GRAMPUS saavutti ATH-hinnaksi -- USD . Mikä oli GRAMPUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GRAMPUS-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD . Mikä on GRAMPUS-rahakkeen treidausvolyymi? GRAMPUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 63.95K USD . Nouseeko GRAMPUS tänä vuonna korkeammalle? GRAMPUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GRAMPUS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

GRAM Ecosystem (GRAMPUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

