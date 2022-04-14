Grafi (GRAFI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Grafi (GRAFI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Grafi (GRAFI) -rahakkeen tiedot Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. Virallinen verkkosivusto: https://grafilab.io/home Valkoinen paperi: https://docs.grafilab.io/home Block Explorer: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d Osta GRAFI-rahaketta nyt!

Grafi (GRAFI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Grafi (GRAFI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.02M $ 9.02M $ 9.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.004297 $ 0.004297 $ 0.004297 Lue lisää Grafi (GRAFI) -rahakkeen hinnasta

Grafi (GRAFI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Grafi (GRAFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GRAFI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GRAFI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GRAFI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GRAFI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GRAFI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Grafi (GRAFI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GRAFI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GRAFI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Grafi (GRAFI) -rahakkeen hintahistoria GRAFI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GRAFI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GRAFI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GRAFI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GRAFI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GRAFI-rahakkeen hintaennuste nyt!

