GuildQB (GQB) -rahakkeen tiedot GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Virallinen verkkosivusto: https://guildqb.com/ Valkoinen paperi: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Osta GQB-rahaketta nyt!

GuildQB (GQB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GuildQB (GQB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000201 $ 0.000201 $ 0.000201 Lue lisää GuildQB (GQB) -rahakkeen hinnasta

GuildQB (GQB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GuildQB (GQB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GQB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GQB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GQB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GQB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GQB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GuildQB (GQB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GQB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GQB-rahakkeita MEXCistä nyt!

GuildQB (GQB) -rahakkeen hintahistoria GQB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GQB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GQB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GQB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GQB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GQB-rahakkeen hintaennuste nyt!

