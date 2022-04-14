Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Outer Ring MMO (GQ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tiedot Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Virallinen verkkosivusto: https://blinkgalaxy.com Valkoinen paperi: https://docs.blinkgalaxy.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Osta GQ-rahaketta nyt!

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 507.31K $ 507.31K $ 507.31K Kokonaistarjonta: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 855.00K $ 855.00K $ 855.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Nykyinen hinta: $ 0.0000855 $ 0.0000855 $ 0.0000855 Lue lisää Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen hinnasta

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GQ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GQ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GQ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GQ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GQ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GQ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GQ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen hintahistoria GQ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GQ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GQ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GQ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GQ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

