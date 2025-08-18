Mikä on Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikka

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Outer Ring MMO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Outer Ring MMO” Paljonko Outer Ring MMO (GQ) on arvoltaan tänään? GQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000764 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on GQ-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0000764 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo GQ -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Outer Ring MMO-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen GQ markkina-arvo on $ 453.32K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B USD . Mikä oli GQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? GQ saavutti ATH-hinnaksi 0.08876742060886081 USD . Mikä oli GQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? GQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000042983445306248 USD . Mikä on GQ-rahakkeen treidausvolyymi? GQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.87K USD . Nouseeko GQ tänä vuonna korkeammalle? GQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GQ-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

