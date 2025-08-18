Lisätietoja GQ-rahakkeesta

Outer Ring MMO-logo

Outer Ring MMO – hinta (GQ)

1GQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000764
Reaaliaikainen Outer Ring MMO (GQ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:55:03 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

0.00%

+2.55%

+8.67%

+8.67%

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000764. Viimeisen 24 tunnin aikana GQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000697 ja korkeimmillaan $ 0.0000862 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08876742060886081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000042983445306248.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GQ on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +2.55% 24 tunnin aikana ja +8.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen markkinatiedot

No.2438

59.33%

BSC

Outer Ring MMO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 453.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.87K. GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B ja sen kokonaistarjonta on 6010333038. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 764.00K.

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Outer Ring MMO-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000019+2.55%
30 päivää$ -0.0000103-11.89%
60 päivää$ +0.0000025+3.38%
90 päivää$ +0.0000093+13.85%
Outer Ring MMO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000019 (+2.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Outer Ring MMO 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000103 (-11.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Outer Ring MMO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000025 (+3.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Outer Ring MMO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000093 (+13.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Outer Ring MMO (GQ)?

Tarkista Outer Ring MMO-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Outer Ring MMO (GQ)

Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.

Outer Ring MMO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Outer Ring MMO-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Outer Ring MMO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Outer Ring MMO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Outer Ring MMO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Outer Ring MMO (GQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Outer Ring MMO (GQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Outer Ring MMO-rahakkeelle.

Tarkista Outer Ring MMO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikka

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Outer Ring MMO (GQ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Outer Ring MMO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Outer Ring MMO MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GQ paikallisiin valuuttoihin

1 Outer Ring MMO(GQ) - VND
2.010466
1 Outer Ring MMO(GQ) - AUD
A$0.00011842
1 Outer Ring MMO(GQ) - GBP
0.000056536
1 Outer Ring MMO(GQ) - EUR
0.000065704
1 Outer Ring MMO(GQ) - USD
$0.0000764
1 Outer Ring MMO(GQ) - MYR
RM0.000322408
1 Outer Ring MMO(GQ) - TRY
0.003127052
1 Outer Ring MMO(GQ) - JPY
¥0.0113072
1 Outer Ring MMO(GQ) - ARS
ARS$0.100394184
1 Outer Ring MMO(GQ) - RUB
0.006155548
1 Outer Ring MMO(GQ) - INR
0.00666972
1 Outer Ring MMO(GQ) - IDR
Rp1.252458816
1 Outer Ring MMO(GQ) - KRW
0.107002784
1 Outer Ring MMO(GQ) - PHP
0.004367788
1 Outer Ring MMO(GQ) - EGP
￡E.0.003704636
1 Outer Ring MMO(GQ) - BRL
R$0.000417908
1 Outer Ring MMO(GQ) - CAD
C$0.000105432
1 Outer Ring MMO(GQ) - BDT
0.009291768
1 Outer Ring MMO(GQ) - NGN
0.117357276
1 Outer Ring MMO(GQ) - COP
$0.3080639
1 Outer Ring MMO(GQ) - ZAR
R.0.001354572
1 Outer Ring MMO(GQ) - UAH
0.003146152
1 Outer Ring MMO(GQ) - VES
Bs0.0104668
1 Outer Ring MMO(GQ) - CLP
$0.074108
1 Outer Ring MMO(GQ) - PKR
Rs0.021538688
1 Outer Ring MMO(GQ) - KZT
0.041052776
1 Outer Ring MMO(GQ) - THB
฿0.002495224
1 Outer Ring MMO(GQ) - TWD
NT$0.002330964
1 Outer Ring MMO(GQ) - AED
د.إ0.000280388
1 Outer Ring MMO(GQ) - CHF
Fr0.00006112
1 Outer Ring MMO(GQ) - HKD
HK$0.000596684
1 Outer Ring MMO(GQ) - AMD
֏0.02923828
1 Outer Ring MMO(GQ) - MAD
.د.م0.000688364
1 Outer Ring MMO(GQ) - MXN
$0.0014325
1 Outer Ring MMO(GQ) - SAR
ريال0.0002865
1 Outer Ring MMO(GQ) - PLN
0.000279624
1 Outer Ring MMO(GQ) - RON
лв0.00033234
1 Outer Ring MMO(GQ) - SEK
kr0.000734204
1 Outer Ring MMO(GQ) - BGN
лв0.000128352
1 Outer Ring MMO(GQ) - HUF
Ft0.026083724
1 Outer Ring MMO(GQ) - CZK
0.001616624
1 Outer Ring MMO(GQ) - KWD
د.ك0.000023302
1 Outer Ring MMO(GQ) - ILS
0.000260524
1 Outer Ring MMO(GQ) - AOA
Kz0.070027476
1 Outer Ring MMO(GQ) - BHD
.د.ب0.0000288028
1 Outer Ring MMO(GQ) - BMD
$0.0000764
1 Outer Ring MMO(GQ) - DKK
kr0.000490488
1 Outer Ring MMO(GQ) - HNL
L0.002008556
1 Outer Ring MMO(GQ) - MUR
0.003493772
1 Outer Ring MMO(GQ) - NAD
$0.001349988
1 Outer Ring MMO(GQ) - NOK
kr0.000776988
1 Outer Ring MMO(GQ) - NZD
$0.000130644
1 Outer Ring MMO(GQ) - PAB
B/.0.0000764
1 Outer Ring MMO(GQ) - PGK
K0.000316296
1 Outer Ring MMO(GQ) - QAR
ر.ق0.000278096
1 Outer Ring MMO(GQ) - RSD
дин.0.007706468

Outer Ring MMO-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Outer Ring MMO toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Outer Ring MMO-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Outer Ring MMO”

Paljonko Outer Ring MMO (GQ) on arvoltaan tänään?
GQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000764 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GQ-USD-parin nykyinen hinta?
GQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000764. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Outer Ring MMO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GQ markkina-arvo on $ 453.32K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B USD.
Mikä oli GQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GQ saavutti ATH-hinnaksi 0.08876742060886081 USD.
Mikä oli GQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000042983445306248 USD.
Mikä on GQ-rahakkeen treidausvolyymi?
GQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.87K USD.
Nouseeko GQ tänä vuonna korkeammalle?
GQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:55:03 (UTC+8)

Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

