Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000764. Viimeisen 24 tunnin aikana GQ on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000697 ja korkeimmillaan $ 0.0000862 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.08876742060886081, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000042983445306248.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GQ on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +2.55% 24 tunnin aikana ja +8.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen markkinatiedot
$ 453.32K
$ 69.87K
$ 764.00K
5.93B
10,000,000,000
6,010,333,038
59.33%
BSC
Outer Ring MMO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 453.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 69.87K. GQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.93B ja sen kokonaistarjonta on 6010333038. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 764.00K.
Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Outer Ring MMO-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000019
+2.55%
30 päivää
$ -0.0000103
-11.89%
60 päivää
$ +0.0000025
+3.38%
90 päivää
$ +0.0000093
+13.85%
Outer Ring MMO-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000019 (+2.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Outer Ring MMO 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000103 (-11.89%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Outer Ring MMO-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GQ-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000025 (+3.38%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Outer Ring MMO-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000093 (+13.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Outer Ring MMO (GQ)?
Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project.
Outer Ring MMO on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GQ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Outer Ring MMO-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Outer Ring MMO-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Outer Ring MMO-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Outer Ring MMO (GQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Outer Ring MMO (GQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Outer Ring MMO-rahakkeelle.
Outer Ring MMO (GQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Outer Ring MMO (GQ) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Outer Ring MMO:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.