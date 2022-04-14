GPT Wars (GPTW) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GPT Wars (GPTW) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GPT Wars (GPTW) -rahakkeen tiedot GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). Virallinen verkkosivusto: https://gptwars.ai Valkoinen paperi: https://whitepaper.gptwars.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457 Osta GPTW-rahaketta nyt!

GPT Wars (GPTW) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GPT Wars (GPTW) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.70K $ 35.70K $ 35.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000357 $ 0.0000357 $ 0.0000357 Lue lisää GPT Wars (GPTW) -rahakkeen hinnasta

GPT Wars (GPTW) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GPT Wars (GPTW) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GPTW-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GPTW-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GPTW-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GPTW-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GPTW-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GPT Wars (GPTW) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GPTW-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GPTW-rahakkeita MEXCistä nyt!

GPT Wars (GPTW) -rahakkeen hintahistoria GPTW -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GPTW-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GPTW-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GPTW-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GPTW-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GPTW-rahakkeen hintaennuste nyt!

