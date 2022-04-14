Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Got Guaranteed (GOTG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tiedot GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution. Virallinen verkkosivusto: https://gotg.world/ Valkoinen paperi: https://gotg.world/assets/pdf/GOTG_whitepaper(ENG)_ver3.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xceeb07dd26b36287b6d109f0b06d7e8202ce8c1d Osta GOTG-rahaketta nyt!

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 15 $ 15 $ 15 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 $ 0.000749738824703273 Nykyinen hinta: $ 0.003695 $ 0.003695 $ 0.003695 Lue lisää Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen hinnasta

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOTG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOTG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOTG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOTG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOTG-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOTG-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOTG-rahakkeita MEXCistä nyt!

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen hintahistoria GOTG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOTG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOTG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOTG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOTG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOTG-rahakkeen hintaennuste nyt!

