Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003902. Viimeisen 24 tunnin aikana GOTG on vaihdellut alimmillaan $ 0.003848 ja korkeimmillaan $ 0.00468 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.431504999775767, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000749738824703273.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GOTG on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.74% 24 tunnin aikana ja -0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen markkinatiedot
No.7512
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K
$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M
0.00
0.00 0.00
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000
0.00%
ETH
Got Guaranteed-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.93K. GOTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.02M.
GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market.
GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.
Got Guaranteed (GOTG) -ostamisen perusteet
