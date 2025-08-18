Lisätietoja GOTG-rahakkeesta

Got Guaranteed-logo

Got Guaranteed – hinta (GOTG)

1GOTG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Got Guaranteed (GOTG) -hintakaavio
2025-08-22 02:54:34 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-0.62%

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003902. Viimeisen 24 tunnin aikana GOTG on vaihdellut alimmillaan $ 0.003848 ja korkeimmillaan $ 0.00468 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.431504999775767, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000749738824703273.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOTG on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -2.74% 24 tunnin aikana ja -0.62% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen markkinatiedot

ETH

Got Guaranteed-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.93K. GOTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1800000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.02M.

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Got Guaranteed-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00010993-2.74%
30 päivää$ +0.000177+4.75%
60 päivää$ +0.000972+33.17%
90 päivää$ +0.000629+19.21%
Got Guaranteed-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GOTG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00010993 (-2.74%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Got Guaranteed 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000177 (+4.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Got Guaranteed-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOTG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000972 (+33.17%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Got Guaranteed-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000629 (+19.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Got Guaranteed (GOTG)?

Tarkista Got Guaranteed-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Got Guaranteed (GOTG)

GotG launched the world's first DAG guarantee·insurance solution in the digital asset market. GotG was the first in the digital asset market to implement and launch the DAG guarantee·insurance solution which is evaluated as an achievement that dramatically improved the stability of digital asset investors. Now, digital asset management foundations and digital asset investors can obtain both stability and profitability for their digital assets at the same time through GotG Platform’s DAG guarantee·insurance solution.

Got Guaranteed on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Got Guaranteed-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GOTG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Got Guaranteed-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Got Guaranteed-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Got Guaranteed-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Got Guaranteed (GOTG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Got Guaranteed (GOTG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Got Guaranteed-rahakkeelle.

Tarkista Got Guaranteed-rahakkeen hintaennuste nyt!

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikka

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOTG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Got Guaranteed (GOTG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Got Guaranteed:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Got Guaranteed MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GOTG paikallisiin valuuttoihin

Got Guaranteed-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Got Guaranteed toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Got Guaranteed-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Got Guaranteed”

Paljonko Got Guaranteed (GOTG) on arvoltaan tänään?
GOTG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003902 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOTG-USD-parin nykyinen hinta?
GOTG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003902. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Got Guaranteed-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOTG markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOTG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli GOTG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOTG saavutti ATH-hinnaksi 13.431504999775767 USD.
Mikä oli GOTG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOTG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000749738824703273 USD.
Mikä on GOTG-rahakkeen treidausvolyymi?
GOTG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.93K USD.
Nouseeko GOTG tänä vuonna korkeammalle?
GOTG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOTG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 02:54:34 (UTC+8)

Got Guaranteed (GOTG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

