gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen tokenomiikka

gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen tiedot $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Virallinen verkkosivusto: https://gorillabsc.vip Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444 Osta GORILLABSC-rahaketta nyt!

gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.57M $ 4.57M $ 4.57M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Nykyinen hinta: $ 0.004569 $ 0.004569 $ 0.004569 Lue lisää gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen hinnasta

gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GORILLABSC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GORILLABSC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GORILLABSC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GORILLABSC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GORILLABSC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GORILLABSC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GORILLABSC-rahakkeita MEXCistä nyt!

gorilla (GORILLABSC) -rahakkeen hintahistoria GORILLABSC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GORILLABSC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GORILLABSC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GORILLABSC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GORILLABSC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GORILLABSC-rahakkeen hintaennuste nyt!

