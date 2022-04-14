Gooncoin (GOONC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gooncoin (GOONC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gooncoin (GOONC) -rahakkeen tiedot $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. Virallinen verkkosivusto: https://believe.app/coin/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Block Explorer: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Osta GOONC-rahaketta nyt!

Gooncoin (GOONC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gooncoin (GOONC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 471.00K $ 471.00K $ 471.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 Nykyinen hinta: $ 0.000471 $ 0.000471 $ 0.000471 Lue lisää Gooncoin (GOONC) -rahakkeen hinnasta

Gooncoin (GOONC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gooncoin (GOONC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOONC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOONC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOONC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOONC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOONC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gooncoin (GOONC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOONC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOONC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gooncoin (GOONC) -rahakkeen hintahistoria GOONC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOONC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOONC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOONC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOONC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOONC-rahakkeen hintaennuste nyt!

