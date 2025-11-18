Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tokenomiikka

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Alphabet Class A (GOOGLON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:35:47 (UTC+8)
USD

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
Kokonaistarjonta:
$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 11.33K
$ 11.33K$ 11.33K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 317.78
$ 317.78$ 317.78
Kaikkien aikojen alin:
$ 225.81003632470686
$ 225.81003632470686$ 225.81003632470686
Nykyinen hinta:
$ 285.57
$ 285.57$ 285.57

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tiedot

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.ondo.finance/assets/googlon
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xbA47214eDd2bb43099611b208f75E4b42FDcfEDc

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GOOGLON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOOGLON-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GOOGLON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOOGLON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOOGLON-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOOGLON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Alphabet Class A (GOOGLON) -rahakkeen hintahistoria

GOOGLON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GOOGLON-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GOOGLON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOOGLON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

