GOLFIN (GON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GOLFIN (GON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GOLFIN (GON) -rahakkeen tiedot GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://golfin.io/en/ Valkoinen paperi: https://docs.golfin.io/english Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c Osta GON-rahaketta nyt!

GOLFIN (GON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GOLFIN (GON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 72.00T $ 72.00T $ 72.00T Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.72M $ 4.72M $ 4.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000008499 $ 0.000008499 $ 0.000008499 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.0000000655 $ 0.0000000655 $ 0.0000000655 Lue lisää GOLFIN (GON) -rahakkeen hinnasta

GOLFIN (GON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GOLFIN (GON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GOLFIN (GON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GON-rahakkeita MEXCistä nyt!

GOLFIN (GON) -rahakkeen hintahistoria GON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GON-rahakkeen hintaennuste nyt!

