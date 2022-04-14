GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu GoMining (GOMINING) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tiedot GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game. Virallinen verkkosivusto: https://gomining.com Valkoinen paperi: https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf Osta GOMINING-rahaketta nyt!

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu GoMining (GOMINING) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 211.34M $ 211.34M $ 211.34M Kokonaistarjonta: $ 410.84M $ 410.84M $ 410.84M Kierrossa oleva tarjonta: $ 407.28M $ 407.28M $ 407.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 213.19M $ 213.19M $ 213.19M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5673 $ 0.5673 $ 0.5673 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 $ 0.03591792142928664 Nykyinen hinta: $ 0.5189 $ 0.5189 $ 0.5189 Lue lisää GoMining (GOMINING) -rahakkeen hinnasta

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOMINING-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOMINING-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOMINING-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOMINING-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOMINING-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään GoMining (GOMINING) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOMINING-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOMINING-rahakkeita MEXCistä nyt!

GoMining (GOMINING) -rahakkeen hintahistoria GOMINING -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOMINING-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOMINING-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOMINING-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOMINING-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOMINING-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!