GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu GoMining (GOMINING) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tiedot

GoMining is a digital mining platform that offers multiple ways to earn Bitcoin and leverage exposure to it via a user-friendly ecosystem powered by the GOMINING utility token. This ecosystem’s key offerings include digital miner collectibles linked to real Bitcoin mining power and a competitive GameFi mining experience in the Miner Wars game.

Virallinen verkkosivusto:
https://gomining.com
Valkoinen paperi:
https://storage.googleapis.com/gmt-public-prod/docs/white-paper-token.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/3KzAE8dPyJRgZ36Eh81v7WPwi6dm7bDhdMb8EAus2RAf

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu GoMining (GOMINING) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 211.34M
$ 211.34M$ 211.34M
Kokonaistarjonta:
$ 410.84M
$ 410.84M$ 410.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 407.28M
$ 407.28M$ 407.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 213.19M
$ 213.19M$ 213.19M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.5673
$ 0.5673$ 0.5673
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03591792142928664
$ 0.03591792142928664$ 0.03591792142928664
Nykyinen hinta:
$ 0.5189
$ 0.5189$ 0.5189

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

GoMining (GOMINING) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä GOMINING-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOMINING-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät GOMINING-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOMINING-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOMINING-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään GoMining (GOMINING) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOMINING-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

GoMining (GOMINING) -rahakkeen hintahistoria

GOMINING -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

GOMINING-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne GOMINING-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOMINING-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.