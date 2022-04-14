Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Guild of Guardians (GOG) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tiedot Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions. Virallinen verkkosivusto: https://www.guildofguardians.com/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.guildofguardians.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9AB7bb7FdC60f4357ECFef43986818A2A3569c62 Osta GOG-rahaketta nyt!

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.78M $ 8.78M $ 8.78M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 775.97M $ 775.97M $ 775.97M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.32M $ 11.32M $ 11.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.17695 $ 0.17695 $ 0.17695 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 $ 0.008857520737783307 Nykyinen hinta: $ 0.01132 $ 0.01132 $ 0.01132 Lue lisää Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hinnasta

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOG-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOG-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOG-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hintahistoria GOG -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOG-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOG-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOG-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOG-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOG-rahakkeen hintaennuste nyt!

