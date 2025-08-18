Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01088
24 h:n matalin
$ 0.01132
24 h:n korkein
$ 0.01088
$ 0.01132
$ 2.805
$ 0.008857520737783307
+0.18%
+0.82%
-5.80%
-5.80%
Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01106. Viimeisen 24 tunnin aikana GOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.01088 ja korkeimmillaan $ 0.01132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.805, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008857520737783307.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GOG on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -5.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen markkinatiedot
No.1200
$ 8.58M
$ 53.87K
$ 11.06M
775.97M
1,000,000,000
1,000,000,000
77.59%
ETH
Guild of Guardians-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.87K. GOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 775.97M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.06M.
Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Guild of Guardians-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.00009
+0.82%
30 päivää
$ -0.00244
-18.08%
60 päivää
$ -0.01165
-51.30%
90 päivää
$ -0.04382
-79.85%
Guild of Guardians-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään GOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00009 (+0.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Guild of Guardians 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00244 (-18.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Guild of Guardians-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01165 (-51.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Guild of Guardians-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04382 (-79.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Guild of Guardians (GOG)?
Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.
Guild of Guardians on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Guild of Guardians-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista GOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Guild of Guardians-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Guild of Guardians-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Guild of Guardians-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Guild of Guardians (GOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Guild of Guardians (GOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Guild of Guardians-rahakkeelle.
Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Guild of Guardians (GOG) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Guild of Guardians:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Guild of Guardians MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.