Guild of Guardians-logo

Guild of Guardians – hinta (GOG)

$0.01106
+0.82%1D
Reaaliaikainen Guild of Guardians (GOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:17:28 (UTC+8)

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01088
24 h:n matalin
$ 0.01132
24 h:n korkein

$ 0.01088
$ 0.01132
$ 2.805
$ 0.008857520737783307
+0.18%

+0.82%

-5.80%

-5.80%

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01106. Viimeisen 24 tunnin aikana GOG on vaihdellut alimmillaan $ 0.01088 ja korkeimmillaan $ 0.01132 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.805, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008857520737783307.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOG on muuttunut +0.18% viimeisen tunnin aikana, +0.82% 24 tunnin aikana ja -5.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen markkinatiedot

No.1200

$ 8.58M
$ 53.87K
$ 11.06M
775.97M
1,000,000,000
1,000,000,000
77.59%

ETH

Guild of Guardians-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.87K. GOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 775.97M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.06M.

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Guild of Guardians-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00009+0.82%
30 päivää$ -0.00244-18.08%
60 päivää$ -0.01165-51.30%
90 päivää$ -0.04382-79.85%
Guild of Guardians-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GOG-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00009 (+0.82%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Guild of Guardians 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00244 (-18.08%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Guild of Guardians-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOG-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.01165 (-51.30%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Guild of Guardians-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.04382 (-79.85%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Guild of Guardians (GOG)?

Tarkista Guild of Guardians-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Guild of Guardians (GOG)

Guild of Guardians is a mobile multiplayer roleplaying game based on the Immutable X Ethereum Layer-2 scaling solution. Like in other GameFi titles, in-game assets are represented by nonfungible tokens and players are rewarded for completing various objectives. Guild of Guardian's native currency is called GOG. It enables players to participate in the title's governance and powers its play-to-earn functions.

Guild of Guardians on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Guild of Guardians-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GOG-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Guild of Guardians-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Guild of Guardians-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Guild of Guardians-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Guild of Guardians (GOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Guild of Guardians (GOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Guild of Guardians-rahakkeelle.

Tarkista Guild of Guardians-rahakkeen hintaennuste nyt!

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikka

Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Guild of Guardians (GOG) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Guild of Guardians:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Guild of Guardians MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Guild of Guardians toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Guild of Guardians-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Guild of Guardians”

Paljonko Guild of Guardians (GOG) on arvoltaan tänään?
GOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01106 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOG-USD-parin nykyinen hinta?
GOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01106. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Guild of Guardians-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOG markkina-arvo on $ 8.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 775.97M USD.
Mikä oli GOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOG saavutti ATH-hinnaksi 2.805 USD.
Mikä oli GOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008857520737783307 USD.
Mikä on GOG-rahakkeen treidausvolyymi?
GOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.87K USD.
Nouseeko GOG tänä vuonna korkeammalle?
GOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Guild of Guardians (GOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

