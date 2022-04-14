Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gods Unchained (GODS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tiedot Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs). Virallinen verkkosivusto: https://godsunchained.com/ Valkoinen paperi: https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97 Osta GODS-rahaketta nyt!

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gods Unchained (GODS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 49.56M $ 49.56M $ 49.56M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 387.64M $ 387.64M $ 387.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 63.93M $ 63.93M $ 63.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 8.906 $ 8.906 $ 8.906 Kaikkien aikojen alin: $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 $ 0.06425242982107134 Nykyinen hinta: $ 0.12786 $ 0.12786 $ 0.12786 Lue lisää Gods Unchained (GODS) -rahakkeen hinnasta

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GODS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GODS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GODS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GODS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GODS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gods Unchained (GODS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GODS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GODS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen hintahistoria GODS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GODS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GODS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GODS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GODS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GODS-rahakkeen hintaennuste nyt!

