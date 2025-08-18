Lisätietoja GODS-rahakkeesta

Gods Unchained-logo

Gods Unchained – hinta (GODS)

1GODS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.12117
$0.12117$0.12117
-0.45%1D
USD
Reaaliaikainen Gods Unchained (GODS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:30 (UTC+8)

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.11982
$ 0.11982$ 0.11982
24 h:n matalin
$ 0.13133
$ 0.13133$ 0.13133
24 h:n korkein

$ 0.11982
$ 0.11982$ 0.11982

$ 0.13133
$ 0.13133$ 0.13133

$ 8.825233783754243
$ 8.825233783754243$ 8.825233783754243

$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134

-0.67%

-0.44%

-3.35%

-3.35%

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.12117. Viimeisen 24 tunnin aikana GODS on vaihdellut alimmillaan $ 0.11982 ja korkeimmillaan $ 0.13133 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GODS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 8.825233783754243, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.06425242982107134.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GODS on muuttunut -0.67% viimeisen tunnin aikana, -0.44% 24 tunnin aikana ja -3.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen markkinatiedot

No.582

$ 46.97M
$ 46.97M$ 46.97M

$ 176.79K
$ 176.79K$ 176.79K

$ 60.59M
$ 60.59M$ 60.59M

387.64M
387.64M 387.64M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

77.52%

ETH

Gods Unchained-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 46.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 176.79K. GODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 387.64M ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.59M.

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gods Unchained-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0005477-0.44%
30 päivää$ -0.00158-1.29%
60 päivää$ +0.01144+10.42%
90 päivää$ -0.03154-20.66%
Gods Unchained-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GODS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0005477 (-0.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gods Unchained 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00158 (-1.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gods Unchained-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GODS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01144 (+10.42%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gods Unchained-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.03154 (-20.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gods Unchained (GODS)?

Tarkista Gods Unchained-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Gods Unchained on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gods Unchained-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GODS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gods Unchained-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gods Unchained-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gods Unchained-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gods Unchained (GODS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gods Unchained (GODS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gods Unchained-rahakkeelle.

Tarkista Gods Unchained-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikka

Gods Unchained (GODS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GODS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gods Unchained (GODS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gods Unchained:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Gods Unchained MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

GODS paikallisiin valuuttoihin

Gods Unchained-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gods Unchained toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gods Unchained-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gods Unchained”

Paljonko Gods Unchained (GODS) on arvoltaan tänään?
GODS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.12117 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GODS-USD-parin nykyinen hinta?
GODS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.12117. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gods Unchained-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GODS markkina-arvo on $ 46.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GODS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 387.64M USD.
Mikä oli GODS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GODS saavutti ATH-hinnaksi 8.825233783754243 USD.
Mikä oli GODS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GODS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.06425242982107134 USD.
Mikä on GODS-rahakkeen treidausvolyymi?
GODS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 176.79K USD.
Nouseeko GODS tänä vuonna korkeammalle?
GODS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GODS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:30 (UTC+8)

GODS-USD-laskin

Summa

GODS
GODS
USD
USD

1 GODS = 0.12117 USD

Treidaa GODS-rahaketta

GODSUSDT
$0.12117
$0.12117$0.12117
+0.04%

