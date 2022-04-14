Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Gochujang Coin (GOCHU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tiedot Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings. Virallinen verkkosivusto: https://gochu.org Valkoinen paperi: https://gochu.org/wp-content/uploads/2024/06/Red-Pepper-Paste-Paper-without-mainnet-20240603.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9aaae745cf2830fb8ddc6248b17436dc3a5e701c Osta GOCHU-rahaketta nyt!

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Kokonaistarjonta: $ 30.00T $ 30.00T $ 30.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 11.18T $ 11.18T $ 11.18T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000003236 $ 0.000003236 $ 0.000003236 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 $ 0.000000100066496121 Nykyinen hinta: $ 0.0000002854 $ 0.0000002854 $ 0.0000002854 Lue lisää Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen hinnasta

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GOCHU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GOCHU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GOCHU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GOCHU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GOCHU-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GOCHU-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GOCHU-rahakkeita MEXCistä nyt!

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen hintahistoria GOCHU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GOCHU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GOCHU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GOCHU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GOCHU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GOCHU-rahakkeen hintaennuste nyt!

