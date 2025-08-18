Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000002781. Viimeisen 24 tunnin aikana GOCHU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000002756 ja korkeimmillaan $ 0.00000031 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOCHU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003216336919099, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000100066496121.
Lyhyen aikavälin tuloksissa GOCHU on muuttunut -1.14% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -3.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen markkinatiedot
No.1661
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
$ 81.08K
$ 81.08K$ 81.08K
$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M
11.18T
11.18T 11.18T
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000
37.26%
BASE
Gochujang Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 81.08K. GOCHU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.18T ja sen kokonaistarjonta on 29999999950000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.34M.
Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.
Gochujang Coin (GOCHU) -ostamisen perusteet
