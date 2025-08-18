Lisätietoja GOCHU-rahakkeesta

Gochujang Coin-logo

Gochujang Coin – hinta (GOCHU)

1GOCHU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000002784
$0.0000002784$0.0000002784
-0.17%1D
USD
Reaaliaikainen Gochujang Coin (GOCHU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:24 (UTC+8)

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000002756
$ 0.0000002756$ 0.0000002756
24 h:n matalin
$ 0.00000031
$ 0.00000031$ 0.00000031
24 h:n korkein

$ 0.0000002756
$ 0.0000002756$ 0.0000002756

$ 0.00000031
$ 0.00000031$ 0.00000031

$ 0.000003216336919099
$ 0.000003216336919099$ 0.000003216336919099

$ 0.000000100066496121
$ 0.000000100066496121$ 0.000000100066496121

-1.14%

-0.16%

-3.68%

-3.68%

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000002781. Viimeisen 24 tunnin aikana GOCHU on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000002756 ja korkeimmillaan $ 0.00000031 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GOCHU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000003216336919099, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000100066496121.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GOCHU on muuttunut -1.14% viimeisen tunnin aikana, -0.16% 24 tunnin aikana ja -3.68% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen markkinatiedot

No.1661

$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M

$ 81.08K
$ 81.08K$ 81.08K

$ 8.34M
$ 8.34M$ 8.34M

11.18T
11.18T 11.18T

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

29,999,999,950,000
29,999,999,950,000 29,999,999,950,000

37.26%

BASE

Gochujang Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 81.08K. GOCHU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.18T ja sen kokonaistarjonta on 29999999950000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.34M.

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Gochujang Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000000474-0.16%
30 päivää$ -0.0000006553-70.21%
60 päivää$ -0.0000013839-83.27%
90 päivää$ -0.0000019111-87.30%
Gochujang Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään GOCHU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000000474 (-0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Gochujang Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000006553 (-70.21%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Gochujang Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, GOCHU-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000013839 (-83.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Gochujang Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000019111 (-87.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Gochujang Coin (GOCHU)?

Tarkista Gochujang Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Gochujang Coin (GOCHU)

Gochujangcoin is centered around the iconic K-food ingredient of gochujang, and plans to expand through related games, NFTs, and K-food recipe offerings.

Gochujang Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Gochujang Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista GOCHU-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Gochujang Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Gochujang Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Gochujang Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Gochujang Coin (GOCHU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Gochujang Coin (GOCHU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Gochujang Coin-rahakkeelle.

Tarkista Gochujang Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikka

Gochujang Coin (GOCHU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GOCHU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Gochujang Coin (GOCHU) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Gochujang Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

GOCHU paikallisiin valuuttoihin

Gochujang Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Gochujang Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Gochujang Coin-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Gochujang Coin”

Paljonko Gochujang Coin (GOCHU) on arvoltaan tänään?
GOCHU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000002781 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GOCHU-USD-parin nykyinen hinta?
GOCHU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000002781. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Gochujang Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GOCHU markkina-arvo on $ 3.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GOCHU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GOCHU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.18T USD.
Mikä oli GOCHU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GOCHU saavutti ATH-hinnaksi 0.000003216336919099 USD.
Mikä oli GOCHU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GOCHU-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000000100066496121 USD.
Mikä on GOCHU-rahakkeen treidausvolyymi?
GOCHU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 81.08K USD.
Nouseeko GOCHU tänä vuonna korkeammalle?
GOCHU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GOCHU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:05:24 (UTC+8)

