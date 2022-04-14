NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NodeGO Token (GO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tiedot $GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://nodego.ai Valkoinen paperi: https://docs.nodego.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/77LQG7ZT5FzkqikyTzmfQMe12qPrAYkYgbjB6ygo83dt Osta GO-rahaketta nyt!

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NodeGO Token (GO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 440.00K $ 440.00K $ 440.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.025 $ 0.025 $ 0.025 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00044 $ 0.00044 $ 0.00044 Lue lisää NodeGO Token (GO) -rahakkeen hinnasta

NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NodeGO Token (GO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä GO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta GO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät GO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu GO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka GO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NodeGO Token (GO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita GO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan GO-rahakkeita MEXCistä nyt!

NodeGO Token (GO) -rahakkeen hintahistoria GO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu GO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

GO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne GO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? GO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso GO-rahakkeen hintaennuste nyt!

